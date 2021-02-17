Названо самое прибыльное неигровое приложение

17.02.2021, 3:12, Новости дня

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По словам аналитиков, самым прибыльным в мире среди неигровых приложений является китайское Douyin, у которого есть еще и международная версия под всем известным названием TikTok.

Douyin также является специальным сервисом для обмена короткими видеороликами. Отличия от TikTok здесь небольшие, говорят эксперты. Напомним, что последний уже почти год сохраняет завоеванный статус самого прибыльного в мире неигрового сервиса.

Так, в январе пользователи со всего мира перевели разработчикам данных сервисов в общей сложности 128 миллионов американских долларов. Это почти вчетверо больше, чем в том же месяце прошлого года, уточняют эксперты. При этом большую часть дохода принесла именно китайская версия Douyin (82%).