Мнение: Общество Джины Карано

17.02.2021, 3:10, Разное

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Даня Кузьмичеов об эпизоде с "отменой" Джины Карано и отношении "левых" к трансфобии.

Общество Джины Карано

“Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя”. Ну хотя бы потому, что существуя в обществе, ты являешься его составной частью.

Так же вряд ли получится жить в одном обществе, и являться полноценной частью другого. Хотя многие пытаются это делать и пытаться не перестанут.

Глядя на процессы в соседнем обществе, трудно избежать их трактовки, через призму правил общества своего. А это приводит порой к таким искажениям, что оценка ситуации буквально выворачивается на изнанку.

Вот, например, Дисней и прочие “отменили” Карано.

Вот я и мои товарищи высказались по этому поводу. Высказались в том плане, что взгляды Карано нам, по большей части, не близки, но у девки “есть яйца” что бы немножко противостоять творящемуся на западе пиздецу и что “отменили” её по беспределу, даже по тамошним мудацким правилам. Ну, потому что за “трансфобию” её винят разве что от того, что она не оказывает поддержку трансам переписывая местоимения в своей инфе твиттера, а за “антисемитизм” от того что она сравнила с евреями… по сути дела себя.

И вот в наши комменты, в который уже раз, набежали, страдающие без нашего внимания “широколевые”. Широколевые, кто не знает, эта такая ебанутая хуйня, которая живя в “Барнауле, Алтайский край”, пытается косплеить хуйню которая считается на западе “леваками”.

Претензии от них были под стать выбранный ими ролевой модели: “Как вы можете поддерживать эту трансфобку!”

Трансфобия. Концепцию этого “греха”, до сих пор толком не могут протолкнуть и на западе. Некоторые фемки и в целом “сильные, независимые женщины”, не готовы уступить эту прибыльную полянку “переодетым мужикам”. И здесь, обратите внимания, эти прогрессивные особы из “угнетённых классов” вполне солидарны с какими ни будь махровыми праваками. Иронично.)

Что же говорить про наш “Барнаул”? Здесь фраза “коммунист не может поддерживать трансфоба!” близка по смысловому содержанию к фразе: “чики-брики, поц-перевертоц!”

Смекнув, на это ума и у “широколевых” хватило, что устыдить нас через “трансфобию” не удастся, они поменяли суть претензий. “Карано высказывалась против коммунистов”.

И вот с этого момента становится немного интересно.

Для начала признаем, да, где-то, высказывалась! Пора бы за это и нам, “комми” “отменить” эту гнусную декоммунизаторшу! Да?

Что ж, для начала посмотрим на общество в котором выросла и живет Джинна Карано.

1) 100 лет им рассказывали какие “комми”, социалисты, большевики – исчадье ада. Сто лет об этом истошно вопил каждый пропагандистский утюг. В результате, что Трампа, что Обаму с Байденом их противники радостно клеймили “социалистами” и искренне не понимали, а че не так-то?

2) Сегодня роль “левых” в их странах играет в конец распоясавшийся скам, созданный теми же капиталистами, для канализации левых настроений в их обществе.

И вот теперь когда актрису “отменили” под лозунги и радостные вопли этого скама, мы, что, станем предъявлять ей, что она не за коммунистов?

А с хуя ли ей за них быть?

И я даже не о том что она вдруг не коммунистка. Коммпартии нет, сегодня, не только в США (Ой, только не надо про этот позорный пиздец CPUSA!), и у нас её нет.

В США просто нет того, что без смеха можно назвать левыми. Там просто идет разборка двух типов правых, один из которых ща и “отменил” дивчину.

Мало того что “отмену” Карано произвел такой дохера оплот “левизны” как корпорация Дисней, один из крупнейших капиталистов запада. Так почитайте “аргументацию” тех кто яростно выступает за это увольнение.

Знаете какая самая популярная, и вовсе не ироничная, претензия?

“Это не “отмена”! Это просто частная компания уволила сотрудницу которая не соответствовала требованием компании. Они имеют на это полное право!”

Ну чё, дохуя левые предъявы. Наши “леваки” подобных взглядов, в овраге щенков ебут (Ха, две отсылки по цене одной).

Выбор тех кого именно защищают эти “левые” тоже показателен. Один такой импортный дополз, прикиньте, даже до моего твиттера. Там он, помимо прочего перечислил жертв нацистов. Это были, цитирую: “евреи, геи, цыгане и т.п.”

На мой, каюсь, во многом риторический, вопрос, “почему в списке нет коммунистов и, до кучи, славян”, это чудо ответило, что вместо славян и коммунистов он уже якобы упоминал в другом месте славян и “профсоюзных активистов”, а сюда просто не влезло по количеству знаков. Пиздеж. Я дописал в его сообщение SLAVYAN и COMMUNIST и ещё три знака осталось.) Но показательно тут не это, а то что жертвами (а точнее врагами) нацистов в представлении таких вот ребяток были не коммунисты, а некие “активисты профсоюзов”. И Deutsche Arbeitsfront такой: “Ну, да, ну, да, пошел я в концлагерь!”

Вот такие “левые” взгляды царят в стройных рядах сторонников “отмены” Карано. Но за недостаточную левизну, наши косплееры западных “левых” почему-то предъявляют не им. А нам и Карано.

И не только Карано. На сегодня почти не осталось деятелей западной массовой культурки, которые ещё не запомоились теми или иными политическими высказываниями. Чекните, и убедитесь, что большая часть любимых вами западных актеров, режиссеров, музыкантов и игроделов, уже поучаствовала в каком ни будь блудняке по повесточке или политике. И это неудивительно! Многие из них пытались, как могли, быть аполитичными. Но по правилам современного западного общества, молчать на модные темы – это грех. Не сказал за кого голосовал? Значит ты за “фашиста” Трампа! Не высказался по БЛМ? Ты расист! Не сменил свое местоимение на “членодевка”? Трансфоб! Зарегился не в той соцсети? Нацистская мразь!

Джинна Карано, хоть и высказывала свои взгляды (Харам! Грех! Табу!) тоже по началу пыталась отшучиваться и не лезть в залупу совсем уж явно. И вот из “двух стульев” с хуями точеными, из под неё выдернули один.

Что пинком толкнуло её в объятие довольно мерзотных личностей из состава “неправильных” правых. Да, сейчас она говорит, что стала по настоящему свободной… Но положа руку на сердце, такие ли уж большие у неё шансы теперь не запомоится уже на всю катушку и по настоящему? Как скоро она порадует как своих новых единомышленников, так и противников действительными охуенными заявлениями? Надеюсь что и на этот раз ей хватит яиц, что бы не скатиться, не смотря на фактическое отсутствие выбора. Из двух сортов говна, её общество сначала отобрало у ней возможность не жрать говно, а потом ещё и один из “вкусов сезона”. А сторонники одного из говн ихнего общества, теперь ещё и предъявляют ей за то что она не выбрала волшебных коммунистических единорогов.

Мне-то, даже в нашем россиянском кап-обществе, куда проще чем Карано. При том что и наша горе”оппозиция” и наши кап-власти натуральные антикоммунисты, у меня есть всамделишная левая среда. Более того, 30 лет старательной деятельности по дискредитации коммунизма не дали желаемых результатов, и вынудили хозяев РФ, скатиться к “культуре подмены”. За кордоном убеждают общество, что левые это “когда, вместе с корпорациями, за геев и феминисток”, у нас, что это когда за “вместе с Путиным за боженьку, булочку и трамвайчик”. Но здесь меня (пока) не отменят ни за то что я коммуняка, ни за то что я “неправильный” коммуняка. Даже будучи тупым быдлом и вонючим реднеком, я бы мог оставаться коммунякой, хотя бы на диком, “природном” уровне. Не по убеждением, а по “традиции предков”! Не, ну а чё? В СССР родился, буржуев не люблю (а кто их любит?), в пионеры вступал, в роду есть коммунисты.

У продукта западного общества, Джинны Каранно, этого люфта нет. “Левые” там говно, а дед вероятно мечтал “килл комми фор моми”. Одобрю ли я выбор который она, пусть вынужденно, и не подозревая о том что где-то есть и правильные варианты, но все же самостоятельно, делает? Неа, не одобрю. Предъявлю ли я ей за этот выбор? И на это я не имею морального права. Джина Карано мне не единомышленник. Она просто пример, пример того что делает с людьми мудацкое общество частью которого они случаются.

Даня Кузьмичев

http://blog.dahr.ru/ – цинк

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