В Венгрии с погоней задержали украинца, который снес грузовиком бетонный столб – СМИ

17.02.2021, 3:08, Новости дня

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13 февраля в городке Чепрег на западе Венгрии 32-летний гражданин Украины за рулем грузовика совершил сразу три аварии и скрылся с места происшествия. Его с погоней задержала полиция, сообщает Mukachevo.net.

По данным издания, украинец на 24-тонном грузовике с венгерскими номерами ехал в город Сомбатхей, но по пути заехал в Чепрег. Там он проехал через мост с ограничением веса 16 тонн, повредил указатель, повалил фонарный бетонный столб, разбив его на куски, и поехал дальше.

Фото с места аварии опубликовало Чепрегское муниципальное управление пожарной охраны в Facebook.

https://www.facebook.com/tuzoltosag.csepreg/posts/3727819610641476

“Полиции пришлось применять спецсредства, чтобы остановить водителя грузовика. Преследовали его три полицейские машины”, – рассказал очевидец.

Задержали украинца в 10 км от места происшествия. Тест показал в его крови наличие алкоголя.

Нарушителя лишили удостоверения водителя и привлекли к уголовной ответственности за обоснованное подозрение в совершении правонарушения во время управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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