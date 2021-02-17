 

Зеленского попросили вернуть Бандере звание Героя Украины

17.02.2021, 2:58, Новости дня
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Львовский областной совет призвал президента Украины Владимира Зеленского предоставить лидеру украинских националистов Степану Бандере звание Героя Украины.

Депутаты призвали главу государства и парламент страны изменить закон «О государственных наградах Украины» в части «возможности присвоения статуса «Герой Украины» лицам, не имеющим или не имевшим гражданства Украины». По мнению депутатов, действия Бандеры «символизируют целую эпоху борьбы Украины за свое независимое соборное государство», передает РИА «Новости».

Указ о посмертном присвоении Бандере звания Героя Украины издал в 2010 году Виктор Ющенко, который тогда возглавлял страну. При президентстве Виктора Януковича Бандеру лишили звания. Указ признали противоправным, так как соответствующее звание присваивается только гражданам Украины, Бандера же умер в 1959 году, когда такой страны еще не было.  

В декабре вернуть Бандере звание Героя Украины попросил Тернопольский областной совет. Отметим, что Зеленский уклоняется от ответа на вопрос о своем отношении к лидеру Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степану Бандере.



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