Хорватия решила получить «Спутник V» в обход ЕС

17.02.2021, 2:58, Новости дня

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Хорватия планирует получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до ее регистрации Европейским агентством лекарственных средств, страна не хочет зависеть от распределения вакцины внутри ЕС, сообщили источники из правящей партии «Хорватское демократическое содружество».

Значительная партия вакцины может прибыть в Хорватию в течение следующих недель. Власти страны хотят дождаться регистрации вакцины Европейским агентством и сразу после этого начать вакцинацию. Как отметил источник, такая схема позволит Хорватии «не зависеть от распределения внутри ЕС», не нарушая при этом правил Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на Jutarnji list.

Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал заявку на регистрацию вакцины в ЕС. В РФПИ допустили возможность одобрения вакцины Европейским агентством по лекарственным препаратам в феврале – начале марта. При этом отдельные страны ЕС уже выразили интерес к российской вакцине или даже получили партии «Спутника V».