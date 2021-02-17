 

Хорватия решила получить «Спутник V» в обход ЕС

17.02.2021, 2:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Хорватия планирует получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до ее регистрации Европейским агентством лекарственных средств, страна не хочет зависеть от распределения вакцины внутри ЕС, сообщили источники из правящей партии «Хорватское демократическое содружество».

Значительная партия вакцины может прибыть в Хорватию в течение следующих недель. Власти страны хотят дождаться регистрации вакцины Европейским агентством и сразу после этого начать вакцинацию. Как отметил источник, такая схема позволит Хорватии «не зависеть от распределения внутри ЕС», не нарушая при этом правил Евросоюза, передает ТАСС со ссылкой на Jutarnji list.

Напомним, Российский фонд прямых инвестиций опубликовал заявку на регистрацию вакцины в ЕС. В РФПИ допустили возможность одобрения вакцины Европейским агентством по лекарственным препаратам в феврале – начале марта. При этом отдельные страны ЕС уже выразили интерес к российской вакцине или даже получили партии «Спутника V».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11 / В Архангельске разъяснили суть внесения поправок в региональный закон о референдуме

14.08 / Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса

14.07 / Жители киевского микрорайона Жуляны призвали власти остановить стройку высотки на улице Вишневой

21.09 / Адвокат рассказал о результатах экспертизы тела Марцинкевича по фотографии

19.09 / Трамп предупредил Конгресс США о сохраняющейся с 2001 года угрозе терактов

15.09 / Помощник нардепа Юрченко отрицает заявление о взяточничестве

16.09 / Музей Оксфордского университета убрал из коллекции «расистские» экспонаты

12.10 / В Москву-реку вылилась ярко-зеленая жидкость

18.10 / Галкин вызвал ярость украинцев пародией на Зеленского

15.07 / Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска