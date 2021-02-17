Операционная система Google Fuchsia запускает приложения для Linux и Android
17.02.2021, 2:18,
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Новая операционная система ОС Fuchsia, разработанная в компании Google, обладает рядом преимуществ перед привычными для пользователей аналогами. Например, на ней можно запускать приложения, созданные специально для таких операционок, как Linux и Android.
Сначала Fuchsia запускает «чужие» программы в нативном режиме, поясняют специалисты. Но после происходит их адаптация, и операционная система воспринимает приложения как «родные».
При этом работа данного продукта вовсе не связана с основой Linux, поясняют эксперты. В основном, это дает такие преимущества, как экономия места на жестком диске и большая скорость. ОС Fuchsia просто научили использовать программное обеспечение для других платформ.
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