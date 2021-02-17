Новая версия iOS станет скрывать IP-адреса пользователей от Google

17.02.2021, 2:18, Новости дня

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Пользователи устройств, которые будут работать на новой версии iOS 14.5, могут остаться в режиме инкогнито от глобального поисковика Google. Как обещают разработчики, вся информация будет перенаправляться в Интернет через прокси-серверы, контролируемые только компанией Apple.

Таким образом, ваш IP-адрес будет виден только для самого разработчика iOS, и больше ни для кого. Данная версия операционной системы вскоре должна быть официально представлена на рынке, сообщают компетентные источники.

Эксперты напоминают о том, что профессиональные программисты никогда не считали функцию Safe Browsing, которая в недалеком прошлом была внедрена в Google, безопасной для пользователей. Желание поисковика постоянно видеть не только IP-адрес пользователя, но и все его контакты даже тогда, когда он пытается замаскироваться, несколько настораживает, не правда ли?