 

В Хмельницкой области полицейский продавал служебную информацию из базы Нацполиции – ГБР

17.02.2021, 2:14, Новости дня
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Следователи управления Государственного бюро расследований (ГБР) и департамента внутренней безопасности Нацполиции в Хмельницком 15 февраля задержали полицейского, который продавал информацию с ограниченным доступом, сообщают в пресс-службах ведомств.

По предварительной информации, 28-летний полицейский сектора реагирования патрульной полиции в Каменце-Подольском, имея доступ к автоматизированным системам МВД Украины, скачивал, копировал и продавал служебные сведения заказчикам, сообщает департамент внутренней безопасности Нацполиции. На оперативной закупке информации с ограниченным доступом полицейский получил на банковскую карточку 6,5 тыс. грн.

Как уточняют в ГБР, полицейский сбывал данные из автоматизированной системы МВД “Информационный портал Национальной полиции Украины”, которая содержит информацию с ограниченным доступом. В частности, это были сведения о определенных людях и транспортных средствах, полицейский фотографировал их и пересылал заказчикам через мессенджер.

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/1821983267957305

Открыты производства по  ч.1 ст.361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом) и ч.3 ст.362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, компьютерных сетях, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Следователи ГБР готовят объявления о подозрении фигуранту. За нелегальные действия со служебной информацией полицейскому грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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