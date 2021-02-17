Улицу в Тбилиси назовут в честь сражавшихся с красноармейцами юнкеров

17.02.2021, 2:04, Новости дня

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Улица в Тбилиси будет названа в честь грузинских юнкеров, сражавшихся сто лет назад с Красной Армией. Такое решение во вторник принял городской парламент, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Грузии запланировано масштабно отметить столетие советизации Грузинской Демократической Республики, просуществовавшей с 1918 по 1921 год, частями Красной армии.

Еще при экс-президенте Михаиле Саакашвили 25 февраля с 2010 года начали ежегодно отмечать как «День советской оккупации».

Части Красной армии в феврале 1921 года столкнулись с особенно ожесточенным сопротивлением 510 юнкеров в окрестностях Тбилиси, в селах Коджори и Табахмела. Однако удержать столицу Грузии не удалось. По численности красноармейцы во много раз превосходили грузинские отряды. Подавляющее большинство юнкеров погибло. Правительство Грузии выехало в Кутаиси, затем в Батуми, а потом эвакуировалось во Францию. После боев за столицу Грузии, которые в целом шли неделю, 25 февраля в Тбилиси (тогда Тифлис) вошли части 11-й Красной армии.