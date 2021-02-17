Белковский обвинил Навального в неуважении к человечеству

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17.02.2021, 2:04, Новости дня
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Политолог Станислав Белковский отметил, что за высказывания, которые себе позволил Алексей Навальный в ходе судебного заседания по делу о клевете на ветерана, в США «можно получить 88 лет тюрьмы».

По его словам, когда Навальный выступал в суде по поводу ветерана, «почему-то прогрессивная общественность сделала ошибочный вывод, что Алексей Анатольевич выглядел там очень достойно». «Мне кажется, когда человек употребляет слово «баба», а он употребил это слово публично по отношению к прокурору Екатерине Фроловой – публично называть даму «бабой», с точки зрения новой этики и всего современного права, совершенно недопустимо», – приводит в своем Telegram «Эхо Москвы» слова Белковского.

«Дальше Навальный сказал прокурору: «Не надо облизывать пальцы». Я не успел позвонить своему адвокату в Нью-Йорк и задать вопрос, какая это статья Уголовного кодекса в США? 88 лет тюрьмы можно получить за такие высказывания. Это как неуважение к человечеству – нельзя публично заявлять: «Зачем вы облизываете пальцы»?», – добавил он.

Ранее гособвинение попросило признать Навального виновным по делу о клевете.

Напомним, минувшим летом было возбуждено дело из-за комментариев Навального к видео, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны».

Навальному вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального.



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