ВОЗ констатировала снижение смертности от коронавируса в мире

17.02.2021, 2:04, Новости дня

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За неделю смертность от коронавируса в мире снизилась на 10%, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

В еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ говорится, что «число сообщений о новых случаях заражения продолжает снижаться». С 8 по 15 февраля в мире число случаев коронавирусом снизилось на 16% – выявлено 2726974 заболевших. Сообщается о 81340 летальных исходах. По данным на 15 февраля, всего в мире было зафиксировано 108246992 случая COVID-19, 2386717 пациентов скончались.

Наибольший спад заболеваемости наблюдается в Африке (20%), Западно-Тихоокеанском регионе (20%), Европе (18%), а также в Северной и Южной Америках (16%). Смертность там упала соответственно на 21%, 13%, 19% и 2%. В Юго-Восточной Азии и в Восточном Средиземноморье уровень смертности от коронавируса упал на 9%, передает ТАСС.

В феврале эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен сообщила, что темпы распространения коронавируса в мире снижаются благодаря применению ограничительных мер и вакцинации от COVID-19.