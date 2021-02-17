Le Figaro – французский эксперт увидел в курьерах сервисов доставки «слуг из XIX века»

17.02.2021, 1:28, Новости дня

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Сервисы покупок с доставкой на дом приобрели огромную популярность во Франции, и дело не только в санитарных ограничениях, но и в изменении общественного менталитета, считает эксперт Французского института общественного мнения Жером Фурке. Как поясняет специалист в интервью Le Figaro, сегодняшние курьеры находятся в том же положении, что слуги богатых господ в XIX веке, и современные молодые люди, пользующиеся их услугами, не видят в этом ничего плохого.



Reuters

Кризис COVID-19 серьёзно подстегнул развитие электронной коммерции и сервисов доставки на дом, констатирует в интервью Le Figaro директор департамента общественного мнения и предпринимательских стратегий Французского института общественного мнения Жером Фурке. Изоляция людей и закрытие ресторанов, а также магазинов товаров не первой необходимости вынудили потребителя изменить способы совершения покупок, отмечает эксперт. Так, по его словам, после начала комендантского часа во Франции в 18:00 на улицах встречаются лишь молодые люди на велосипедах и скутерах с рюкзаками за плечами — курьеры служб доставки.

Онлайн-бизнес изменил своё положение и размеры, о чём свидетельствуют рекордные показатели рыночной капитализации компании Amazon вследствие пандемии. Однако если подвергнуть ситуацию более глубокому анализу, подъём интернет-торговли говорит о культурных изменениях в обществе, считает собеседник издания. Сервисы доставки на дом способствуют «сакрализации клиента-короля», который имеет возможность выставлять оценки поставщикам услуг и становится в этих новых торговых отношениях «всемогущим».

Наряду с дешёвыми сервисами доставки на дом появляется новый класс «слуг 2.0», которые станут делать покупки вместо клиента или хозяина, как раньше, замечает Фурке. По его убеждению, эта ситуация заставляет вспомнить о положении «люмпен-пролетариата» в XIX веке, получавшего сдельную оплату труда и жившего в крайне тяжёлых условиях.

Однако, как напоминает специалист, в XIX веке столь неравноправные отношения казались многим людям неприемлемыми из-за их убеждений: сторонники «левых» идей видели в них «эксплуатацию человека человеком», а для католиков они были посягательством на христианскую мораль, поскольку ущемляли человеческое достоинство и нарушали принцип братства. Однако в тот момент, когда влияние коммунизма и католицизма в обществе ослабло, эти психологические помехи утратили своё значение, полагает собеседник газеты. Представители молодого поколения, которые очень любят этот вид услуг, не видят вреда в том, чтобы человек того же возраста, что и они, часто выходец из иммигрантской среды, проехал много миль, чтобы подать им горячую еду, получив за услугу всего два или три евро, сетует Фурке.

Как подчёркивает эксперт, для работников этой сферы, часто регистрирующихся как самозанятые и получающих сдельную оплату, не предусмотрено мер социальной защиты или профсоюзов, что возвращает их к проблемам XIX века. Сегодня на смену биржам труда пришли социальные сети, однако разносчики больше не собираются в одном месте, как рабочие в прежние времена и вовсе не пересекаются между собой, что ограничивает их возможности организации. Кроме того, им сложно объединиться для защиты своих прав, так как всегда найдётся кто-то из более неблагополучной среды, кто готов будет заменить их? — особенно среди новых иммигрантов, подчёркивает специалист.

Тем не менее в США наблюдается движение с требованием увеличить вознаграждение за совершаемые курьером покупки. Что касается Франции, там ведётся юридическая борьба за то, чтобы курьеры становились сотрудниками платформ, а не работали на поставщиков услуг, что приведёт к их большей социальной защищённости и повышению заработной платы. «Вопрос в том, будет ли потребитель готов заплатить ещё несколько евро, чтобы позволить этим разносчикам жить достойно», — замечает Фурке.