 

Apple предлагает легкую систему активации заблокированных устройств

17.02.2021, 1:24, Новости дня
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Американская компания Apple решила облегчить пользователям процесс активации заблокированных новых телефонов. Для того чтобы привести аппарат в рабочее состояние, достаточно зайти на сайт, а затем – в iCloud или сбросить пароль для Apple ID.

Связываться со службой поддержки больше не обязательно, поясняют специалисты. По мнению представителей компании, такая система станет более удобной для тех, кто получает мобильные гаджеты в подарок или же покупает их в интернет-магазинах. Разумеется, приобретая смартфоны или планшеты в фирменных салонах, о таких вещах можно вовсе не беспокоиться.

Остальным же легче будет быстро привести устройства в рабочее состояние, что, по мнению менеджеров компании, предоставит дополнительное конкурентное преимущество.



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