Xiaomi объявила об очередной распродаже в России

17.02.2021, 1:24, Новости дня

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Специально ко Дню защитника Отечества компания Xiaomi объявила в РФ о праздничных скидках на товары. Акция продлится до 25 февраля, сообщает продавец электроники.

Также представитель китайского производителя в РФ объявил, что скидки на гаджеты в этот период будут достигать четырех тысяч рублей. Для того чтобы сделать покупку по сниженной цене, достаточно назвать промокод.

Так, стоимость популярного в РФ смартфона Redmi 9 до 25 февраля снижена на 2 тыс. рублей. Акционная цена, таким образом, – всего 9900 руб. А за дорогие модели Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro можно будет заплатить на 4 тысячи меньше. Их стоимость сейчас составляет почти 41 и почти 45 тысяч рублей. Кроме того, при покупке на такую сумму можно получить в подарок фитнес-браслет или фирменный рюкзак.