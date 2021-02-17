 

Кулеба: Лавров ярко продемонстрировал коллегам из ЕС всю широту русской души

17.02.2021, 1:20, Новости дня
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что глава МИД России Сергей Лавров своими заявлениями о готовности к разрыву отношений с ЕС продемонстрировал европейским коллегам всю “широту русской души”. Об этом он сказал 16 февраля на пресс конференции, передает корреспондент “ГОРДОН”. 

По мнению украинского министра, Россия начала сворачивать отношения с ЕС еще в 2014 году, начав агрессию против Украины, потому что эта агрессия нарушила фундаментальные принципы, которые защищает Евросоюз.

“Европейский союз не сделал ничего для того, чтобы отдалиться от России – это Россия отдаляется от Европейского союза. Что касается последних заявлений министра Лаврова, то можно только поблагодарить его за то, что он так много и ярко продемонстрировал коллегам из ЕС всю “широту русской души”, – сказал Кулеба.

4–6 февраля 2021 года Москву посещал высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По итогам диалога с Лавровым европейский чиновник заявил, что Брюссель может инициировать новые санкции в отношении России, в частности из-за отравления и последующего заключения оппозиционера Алексея Навального. Дипломат также отметил, что Россия не заинтересована в налаживании отношений с Брюсселем.

Во время его визита Россия выслала трех дипломатов европейских стран, якобы за участие в митингах в поддержку Навального, страны ответили зеркальной высылкой российских дипломатов. 

Лавров в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву заявил, что Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом.

В МИД РФ пояснили, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если это произойдет по инициативе ЕС. Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что слова Лаврова в СМИ подали “вне контекста”. По словам Пескова, “смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да, мы будем готовы”.

В МИД Германии назвали заявление Лаврова обескураживающим и непонятным. По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, РФ таким образом дает понять, что не готова к взаимовыгодному сотрудничеству и диалогу.

15 февраля Лавров заявил, что Россия “никуда не уйдет из Европы”, но отношения с ЕС были разрушены еще в 2014 году, после событий в Украине.

Вопрос отношений с Россией будет обсуждаться 22 февраля на заседании Совета глав МИД стран ЕС, а также в марте на саммите руководства Евросоюза.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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