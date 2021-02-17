 

Начало общедоступной вакцинации в США пришлось сдвинуть на конец весны

17.02.2021, 1:10, Новости дня
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В США вакцинация от коронавируса станет общедоступной не раньше середины мая, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Говоря о том, когда «вакцина станет широко доступной для основной части населения», Фаучи отметил, что раньше ожидания были связаны с концом апреля. Однако Johnson & Johnson не смогла «предложить» нужного количества доз вакцины, поэтому «рамки массовой вакцинации сдвигаются» на «середину – конец мая или начало июня», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что сейчас в стране двумя дозами вакцины привиты около 15 млн человек, еще около 39,7 млн прошли первую стадию вакцинации, запас вакцины израсходован на 72%. Сейчас вакцинация доступна для определенных групп населения.

Организация вакцинации уже подверглась критике со стороны американских СМИ и расовых меньшинств. «Окна» на вакцинацию быстро закрываются, запись ведется через интернет, из-за чего и у пожилых возникают трудности, рекомендации ЦКПЗ не учитывают повышенную уязвимость некоторых групп к коронавирусу из-за отсутствия у них доступа к дорогостоящей медицинской помощи.

Напомним, новый глава государства Джо Байден заявил, что Дональд Трамп на посту президента США не справился с подготовкой страны к вакцинации от коронавируса.



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