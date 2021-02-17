Euronews – Франция оштрафовала Google на €1,1 млн за обман с рейтингом отелей

17.02.2021, 0:34, Новости дня

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Генуправление по конкуренции, потреблению и борьбе с уклонением от уплаты налогов при Министерстве экономики и финансов Франции провело расследование в отношении Google и выявило обман потребителей со стороны этой поисковой системы, где официальный рейтинг отелей Atout France был подменён собственными критериями. По итогам проверки ирландский и французский филиалы корпорации Google согласились выплатить Франции штраф в размере €1,1 млн, передаёт Euronews.

Ирландский и французский филиалы корпорации Google согласились выплатить Франции штраф в размере 1,1 миллиона евро за некорректное отображение рейтингов отелей. Об этом сообщило Генеральное управление по конкуренции, потреблению и борьбе с уклонением от уплаты налогов Министерства экономики и финансов Франции.

В заявлении говорится, что проведённое управлением расследование позволило выявить обманный характер рейтинга гостиниц. Разбирательство началось после многочисленных жалоб от владельцев и управляющих отелей.

В ходе проверки были собраны данные о 7500 гостиниц. Информация Google была автоматически сверена со сведениями французской официальной классификации гостиниц, в результате чего выяснилось, что Google заменил рейтинг Atout France собственными критериями.

В управлении отметили, что подобная практика нанесла сильный ущерб как потребителям, так и владельцам тех гостиниц, классификация которых была незаслуженно понижена относительно официального рейтинга.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2021 года.