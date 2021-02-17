Создана технология преобразования пластика в графен

17.02.2021, 0:30, Новости дня

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Напомним, что графеном называют однослойный графит, их которого можно создавать особо прочные покрытия, а также эффективные приборы для электроники. Его получение из обычного графита весьма затратное, так как и само сырье стоит недешево.

Однако специалисты из Университета Райса разработали технологию получения графена из выброшенного на мусорник пластика. По их мнению, так можно решить сразу две важные проблемы: производства дорогого и востребованного индустрией будущего материала, а также очистки планеты от отходов, срок разложения которых измеряется многими столетиями.

Оказывается, только в соединенных Штатах ежедневно выбрасывают по миллиарду пластиковых пакетов. Каждый из них используют по прямому назначению в среднем не более получаса.