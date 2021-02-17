Мнение: Эрбильская РСЗО

17.02.2021, 0:28, Разное

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Подъехали фото ракетной установки, с помощью которой вчера ночью обстреляли https://colonelcassad.livejournal.com/6556181.html американскую военную базу в Эрбиле.

Самодельная РСЗО представляла собой пикап с пусковой установкой для неуправляемых 107-мм ракет "Фаджр-1".

После того, как с машины было выпущено 24 ракеты, расчет подорвал установку и скрылся.

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