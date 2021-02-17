В Кременчуге патрульные поймали за ноги мужчину, пытавшегося спрыгнуть с седьмого этажа. Видео
17.02.2021, 0:26,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
В городе Кременчуг Полтавской области полицейские поймали за ноги мужчину, который пытался выпрыгнуть с седьмого этажа многоэтажки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.
Инспекторы Максим Сучков и Дмитрий Пличко прибыли на вызов о домашнем насилии. Женщина сообщила, что сожитель ссорится и оскорбляет ее, и просила полицейских приехать быстрее.
Прибыв на место, инспекторы обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и внезапно выбежал на балкон и попытался выпрыгнуть.
Сучков почти на лету схватил мужчину за ноги и перетащил в безопасное место. Напарник в это время страховал их обоих.
Правоохранители передали мужчину врачам. Его госпитализировали в специализированное медучреждение.
https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/videos/958683111202823/
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет