В Кременчуге патрульные поймали за ноги мужчину, пытавшегося спрыгнуть с седьмого этажа. Видео

17.02.2021, 0:26, Новости дня

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В городе Кременчуг Полтавской области полицейские поймали за ноги мужчину, который пытался выпрыгнуть с седьмого этажа многоэтажки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

Инспекторы Максим Сучков и Дмитрий Пличко прибыли на вызов о домашнем насилии. Женщина сообщила, что сожитель ссорится и оскорбляет ее, и просила полицейских приехать быстрее.

Прибыв на место, инспекторы обнаружили мужчину с признаками алкогольного опьянения. Он вел себя агрессивно и внезапно выбежал на балкон и попытался выпрыгнуть.

Сучков почти на лету схватил мужчину за ноги и перетащил в безопасное место. Напарник в это время страховал их обоих.

Правоохранители передали мужчину врачам. Его госпитализировали в специализированное медучреждение.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/videos/958683111202823/

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