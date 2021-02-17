 

“Гитлер был очень смелым человеком”. Пропагандист Соловьев сравнил немецкого фюрера и Навального

17.02.2021, 0:26, Новости дня
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15 февраля российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что оппозиционер Алексей Навальный не заслуживает уважения, и сравнил его с немецким лидером Адольфом Гитлером.

“Да и Гитлер, кстати, был очень смелым человеком. В отличие от этого гульфикфюрера, не косил от армии. Воевал – и воевал доблестно – во время Первой мировой войны. Так что с понятием уважения у нас в стране стало как-то странно”, – заявил он.

В ответ на это депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить высказывание Соловьева на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма, сообщает РБК.

Сам Соловьев в разговоре с РБК заявил, что высказывания, которые он сделал в эфире, не имеют отношения к реабилитации нацизма. По его мнению, его слова о смелости Гитлера “не являлись оправданием его поступков”.

Соловьев с 2010 года работает на государственном канале “Россия 1”. Он ведет программы “Вечер с Владимиром Соловьевым” и “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. В августе 2014 года включен Украиной в санкционный список за позицию по аннексии Крыма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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