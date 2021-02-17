Совет Рады считает, что ПриватБанк не может обжаловать решения суда о $350 млн Суркисам – СМИ

17.02.2021, 0:26, Новости дня

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У ПриватБанка и Кабинета министров Украины якобы нет права кассационного обжалования решения суда об обязательствах перед Григорием и Игорем Суркисами на $347,4 млн. Соответсвующее мнение высказали емь из восьми членов научно-консультативного совета Верховной Рады, сообщает “Интерфакс-Украина”.

По информации источника агенства, соответствующий запрос о предоставлении правовых выводов в научно-консультативный совет направил Верховный Суд Украины 17 декабря 2020 года.

По его словам, семь членов заявили, что на момент принятия судом решения в 2017 году действовал Гражданский процессуальный кодекс 2004 года, который не предусматривал возможности для обжалования такого решения.

В частности, по информации источника, к таким выводам пришли:

член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Константин Гусаров,

доктор юридических наук Ирина Коваль,

доцент кафедры гражданского кодекса Национального юридического университета им.Ярослава Мудрого Денис Сибилев,

президент Национальной академии правовых наук Александр Петришин

профессор кафедры гражданского права Национального университета “Одесская юракадемия” Нелли Голубева,

доцент кафедры гражданского права и процесса, юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франка, отец экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана, Йосиф Богдан,

академик Национальной академии правовых наук Вячеслав Комаров.

Источник агенства сообщил, что член совета, кандидат юридических наук Вадим Беляневич подтвердил право банка на обжалование в кассационном порядке решений судов первой и апелляционной инстанции, обосновывая это тем, что нормы переходных положений процессуального закона являются темпоральными, не имеют самостоятельного значения и применяются только в совокупности с другими нормами.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован в декабре 2016 года.

Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года Суркисы были признаны инсайдерами “ПриватБанка”. НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский – акционеры телеканала “1+1”, что свидетельствует о связи Суркисов с “ПриватБанком”. В связи с чем во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах “ПриватБанка” и его филиалов были конвертированы в капитал банка в рамках процедуры bail-in.

Суркисы оспаривают включение их в процедуру bail-in в судах.

В феврале 2020 года Печерский райсуд Киева обязал “ПриватБанк” компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012–2014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Киевский апелляционный суд 15 апреля оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный “ПриватБанк” выплатить более $250 млн в пользу шести офшорных компаний братьев Григория и Игоря Суркисов. 6 августа компании увеличили размер иска до $350 млн, пишет НВ.

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