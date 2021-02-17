Кузнецова взяла на контроль дело с истязанием матерью ребенка-инвалида в Красноярске

17.02.2021, 0:16, Новости дня

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова проконтролирует расследование дела об истязании матерью полуторогодовалого ребенка, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

«По ситуации с видео, где женщина жестоко избивает ребенка, находимся на связи с регионом, коллегой-уполномоченным по правам ребенка Красноярского края, представителями МВД и прокуратуры. На данный момент двое детей были изъяты сотрудниками полиции и сейчас находятся в медицинском учреждении, их жизни и здоровью ничего не угрожает», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

Кузнецова рассказала, что уже обратилась в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности органов системы профилактики. Она также добавила, что женщина задержана, против нее возбуждено уголовное дело.

В Красноярском крае было возбуждено уголовное дело против женщины, систематически истязавшей своего полуторагодовалого ребенка-инвалида в поселке Бор. По некоторым данным следствия, женщина избивала и морила голодом своего ребенка. Соседи рассказали правоохранительным органам, что подозреваемая и ее сожитель злоупотребляли алкоголем и вели асоциальный образ жизни, о чем соседи уже сообщали в полицию.

Ранее Анна Кузнецова рассказала о будущем оставленных матерью на морозе в лесу детей.