Азербайджан передал НКР тела погибших во время эскалации конфликта

17.02.2021, 0:16, Новости дня

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Азербайджан передал представителям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики тела 106 погибших во время эскалации конфликта в регионе, написал лидер Карабаха Араик Арутюнян в своем Facebook.

«На основании договоренности, достигнутой в рамках сотрудничества по гуманитарным вопросам, и при посредничестве командования российского миротворческого контингента в Арцахе (самоназвание Карабаха – прим. ВЗГЛЯД) азербайджанская сторона сегодня передала нам тела 106 лиц, погибших в ходе 44-дневной войны», – цитирует Арутюняна РИА «Новости».

При этом отметил, что все еще продолжаются поиски тел погибших во время конфликта и вероятно оставшихся в живых.

«Кроме того, обе стороны начали прилагать усилия также для поиска и обмена останков погибших с армянской и азербайджанской сторон в ходе войны 1990-х годов», – отметил Арутюнян.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны – Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.