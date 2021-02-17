 

Азербайджан передал НКР тела погибших во время эскалации конфликта

17.02.2021, 0:16, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Азербайджан передал представителям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики тела 106 погибших во время эскалации конфликта в регионе, написал лидер Карабаха Араик Арутюнян в своем Facebook.

«На основании договоренности, достигнутой в рамках сотрудничества по гуманитарным вопросам, и при посредничестве командования российского миротворческого контингента в Арцахе (самоназвание Карабаха – прим. ВЗГЛЯД) азербайджанская сторона сегодня передала нам тела 106 лиц, погибших в ходе 44-дневной войны», – цитирует Арутюняна РИА «Новости».

При этом отметил, что все еще продолжаются поиски тел погибших во время конфликта и вероятно оставшихся в живых.

«Кроме того, обе стороны начали прилагать усилия также для поиска и обмена останков погибших с армянской и азербайджанской сторон в ходе войны 1990-х годов», – отметил Арутюнян.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны – Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.11 / Байден обходит Трампа в важном для победы штате Мичиган

02.10 / Оккупированный Донбасс живет в недогосударстве, с недоправами – Гармаш

09.02 / «Напортачили» — Элтон Джон раскритиковал Лондон за переговоры по брекситу

16.10 / Появилось видео испытаний Турцией комплексов С-400

08.10 / ВОЗ заявила о рекорде по коронавирусу

09.07 / Китай заявил о самом серьезном вызове за всю историю отношений с США

12.07 / Бабиков о Януковиче: Я его представлял в суде, но защитником не был

30.10 / Euronews – из-за переизбытка пациентов бельгийские больницы вызывают на дежурство заражённых врачей

06.02 / Приложение для обхода блокировки “ВКонтакте” похищало данные украинцев – центр кибербезопасности

06.09 / Иран призвал Европу не подпадать под влияние США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска