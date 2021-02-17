Акции в поддержку арестованного рэпера переросли в беспорядки в Каталонии

17.02.2021, 0:16, Новости дня

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В испанской Каталонии произошли беспорядки после задержания рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны, сообщают СМИ.

Участники акций протеста требовали освободить Аселя. В нескольких городах произошли столкновения с правоохранителями. В Барселоне демонстранты начали строить баррикады, поджигать мотоциклы и мусорные контейнеры, в полицию бросали различные предметы, силовики ответили пулями из пенопласта. Пострадала одна участница протестов.

Правоохранители Каталонии сообщили об «инцидентах в Жироне, Вике, Льейде, Барселоне и Реусе», устроенных «агрессивно настроенными группами». В Вике был «нанесен ущерб» полицейскому участку. Беспорядки произошли и в Валенсии, передает ТАСС со ссылкой на Vanguardia.