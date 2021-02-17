 

71-летний Михаил Боярский срочно госпитализирован

17.02.2021, 0:08, Разное
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По данным телеграм-канала Mash, в настоящий момент Михаил Боярский находится в 122-й клинической больнице Санкт-Петербурга. Сразу уточняется, что коронавирус у артиста не подтвержден. Почти две недели назад актер вакцинировался.

Какой диагноз поставили врачи Михаилу Сергеевичу, пока неизвестно. Актриса Лариса Луппиан намекнула, что у ее супруга проблемы с сердечно-сосудистой системой. Не исключено, что 71-летнего актера скоро отпустят домой. Сейчас Лариса Регинальдовна ожидает решения медиков.

Журналисты также связались с самим Боярским. К счастью, он оказался в сознании. Во время телефонного разговора артист отметил, что у него все в порядке.

Напомним, ранее в той же больнице пребывала 86-летняя Алиса Фрейндлих. Почти два месяца артистка лечилась от ковида. У актрисы было обширное поражение легких. Врачи смогли стабилизировать состояние звезды советского кино.

Новость о том, что Алиса Фрейндлих покинула стены 122-й клинической больницы, появилась на прошлой неделе. Коллеги и поклонники с нетерпением ждут возвращения артистки на сцену Большого драматического театра имени Товстоногова.



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