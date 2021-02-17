От роли в фильме “Варвара-краса” до продавщицы: как сложилась жизнь актрисы Клюевой

17.02.2021, 0:08, Разное

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Будущая звезда родилась в Москве в 1951 году. Впервые Таня снялась в кино, когда ей было 14 лет. Девочка дебютировала в эпизоде в фильме Александра Митты “Звонят, откройте дверь”. Для юной Тани работа с именитым режиссером предопределила выбор жизненного пути – девушка решила поступить в ГИТИС.

Впрочем, еще до окончания школы Клюева несколько раз появилась на экране. Например, снялась в детском детективе “Акваланги на дне”. Таня исполнила роль подруги главного героя, девочки по имени Оксана. Также будущая звезда пробовалась на роль в фильме Александра Роу “Огонь, вода и медные трубы”, но предпочтение отдали другой актрисе.

Правда, тогда режиссер пообещал, что она снимется в его следующем фильме. Слово свое он сдержал и доверил Татьяне Клюевой роль Варвары-красы в своей знаменитой сказке. Зрители были в восторге от красоты исполнительницы главной роли. Тогда девушку считали чуть ли не самой прекрасной сказочной героиней.