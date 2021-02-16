«Ты глаза закрой, расслабься — и все»

16.02.2021, 23:42, Разное

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Разговор инвалида по зрению с задержавшими его полицейскими. Материал «Медиазоны».

30-летний активист из Твери Дмитрий Глюз уже пять лет инвалид первой группы, у него нейропатия Лебера — заболевание, при котором человек практически перестает видеть. Оставшегося зрения Дмитрию все же хватает, чтобы ориентироваться в пространстве и самостоятельно передвигаться. Во время протестов 31 января его задержали на Сенной площади в Петербурге, а потом 13 часов продержали в отделе полиции № 19 Выборгского района. Сотрудники долго не хотели верить, что Глюз почти не видит, и насмехались над ним. Все это задержанный записывал на диктофон — «Медиазона» публикует выбранные места из разговоров с полицейскими.

Дмитрий Глюз. Фото: личный архив

Первый полицейский. Что вы делали около станции метро «Сенная»?

Дмитрий. Я хотел бы воспользоваться 51-ой статьей и скажу, что, во-первых, у меня первая группа инвалидности и по закону меня нельзя здесь держать дольше трех часов. Мои права уже нарушены.

Первый полицейский. С первой группой инвалидности вы можете здесь находиться.

Дмитрий. Не могу, дольше трех часов — нет.

Первый полицейский. Хорошо, это ваша позиция.

Дмитрий. Это не моя позиция, это закон.

Первый полицейский. Нет, это ваша позиция.

Дмитрий. Это — закон, вы его нарушаете.

Полицейские просят Глюза назвать конкретную статью закона, которую они нарушают. Тот отвечает, что не помнит точного номера.

Первый полицейский. Начнем с того, что административный арест и задержание по подозрению в совершении преступления — это разные вещи. В курсе, да? Административный арест — да, первая-вторая группы, лица беременные… точнее, женщины… лица, у которых есть дети до четырех лет — их да, нельзя…

Дмитрий. Арестовывать нельзя [совсем], а задерживать нельзя дольше, чем на три часа.

Первый полицейский. Административный арест и задержание — это разные вещи, вы не понимаете этого. Вы просто вбили себе в голову, что у вас административный арест.

Дмитрий. У входа находится мой адвокат, его не пускают. Нарушено также мое право на защиту.

Второй полицейский. Ордер он предъявил?

Дмитрий. Думаю, да.

Второй полицейский. Ну, если он ордер бы предъявил, тогда бы его впустили. Раз ордера нет — значит, нет.

Дмитрий. У него есть ордер.

Второй полицейский. Ну пускай предъявит дежурному.

Дмитрий. Ну сходите к дежурному, скажите.

Второй полицейский. Делать мне больше нечего, ходить тут!

Дмитрий. Давайте я позвоню ему. Можно?

Первый полицейский. Звоните. У вас есть на это право. Если вы ранее не связывались с ним.

Дмитрий. Хорошо.

Он звонит адвокату Дмитрию Семенову из «Апологии протеста» — тот отвечает, что стоит внизу в отделении, но дежурный его не пропускает. Через некоторое время адвокат уйдет, оставив жалобу на недопуск и по телефону проконсультировав Глюза. Полицейские тем временем требуют, чтобы Дмитрий предъявил справку об инвалидности. Он отвечает, что у него с собой была справка ВТЭК, но ее забрала не представившаяся сотрудница отдела.

Третий полицейский. У тебя какая группа инвалидности?

Дмитрий. Первая.

Третий полицейский. Что с тобой?

Дмитрий. Митохондриальная оптическая нейропатия Лебера, мутация 11 778.

Третий полицейский. И че это значит?

Дмитрий. Я слабовидящий. Мое зрение — пятипроцентное, я почти слепой.

Третий полицейский. А, и все, только видение, что ли?

Дмитрий. Да.

Третий полицейский. Ты глаза закрой вот так вот, расслабься, и все.

Второй полицейский. Ты вот сам себя больше тут задерживаешь.

Дмитрий. Это вы меня задерживаете, не я.

Второй полицейский. Я тебя не задерживаю, мне вот честно говоря, насрать — что ты есть, что тебя нет.

Первый полицейский. Мы сидим тут общаемся, никто не задерживает.

Дмитрий. А справку можно я тогда заберу?

Второй полицейский. Ну кому ты передавал ее?

Дмитрий Глюз. Фото: личный архив

Дмитрий. Ну какой-то девушке, сотруднице в форме, со светлыми волосами.

Второй полицейский. А основания задержания нужно было спрашивать у человека, который пихал тебя в автоваз. Что, не спрашивал? Или тебя просто подняли?

Третий полицейский (насмешливо). Не успел еще с адвокатом связаться… А сейчас, *** [тля], статья такая-то такой-то, *** [тля]. Сейчас адвокат все разрулит. А он бесплатный адвокат или знакомый?

Дмитрий. Что?

Третий полицейский. Адвокат, говорю — бесплатный, знакомый?

Дмитрий. 51-я статья.

Полицейские смеются.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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