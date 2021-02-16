Корреспондент – двум новейшим самолётам Антонова запретили полёты

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16.02.2021, 23:40, Новости дня
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Государственная авиационная служба Украины запретила полёты для двух новейших самолётов госпредприятия «Антонов». Как передаёт «Корреспондент», данное решение было принято из-за отсутствия у самолётов сертификата лётной годности в течение двух лет, а Госавиаслужба в течение этого срока не имела доступа к ним, чтобы осуществлять контроль за их лётной годностью и эксплуатацией.


Reuters

На Украине два новейших самолёта Ан-132D и Ан-178 были исключены из госреестра гражданских воздушных судов. Как пишет «Корреспондент», соответствующий приказ опубликован на портале Государственной авиационной службы Украины.

В документе говорится, что данное решение было принято из-за отсутствия у самолётов сертификата лётной годности в течение двух лет, а Госавиаслужба в течение этого срока не имела доступа к ним, чтобы осуществлять контроль за их лётной годностью и эксплуатацией.

Указанные в списке Ан-132D и Ан-178 принадлежат украинскому госпредприятию «Антонов».

Ан-132 — среднемагистральный грузовой самолёт, который в 2017 году Украина представляла на международном авиасалоне в Ле-Бурже. Тогда, в рамках авиасалона, воздушное судно осуществило первый демонстрационный полёт.

Ан-178 — ближнемагистральный транспортный самолёт, который позиционируется на рынке как замена транспортным Ан-12. В ноябре 2020 года Украина пыталась продать эти воздушные суда Перу, но из-за отсутствия международной сертификации сделка не состоялась.



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