 

NTD – знаменитый кот Ларри отмечает 10-летие службы в британском правительстве

16.02.2021, 23:40, Новости дня
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Известный кот Ларри празднует юбилей: он уже десять лет прослужил «главным мышеловом» в резиденции британского правительства на Даунинг-стрит. Когда-то его специально доставили туда из приюта из-за большого количества грызунов, которые расплодились в здании и уже в открытую бегали перед фотокамерами. Ларри поступил на службу ещё при Дэвиде Кэмероне, затем работал вместе с Терезой Мэй, а теперь каждый день встречает Бориса Джонсона, передаёт NTD.

Знаменитый кот Ларри отмечает юбилей: он десять лет прослужил на посту «главного мышелова» в резиденции британских премьер-министров в Лондоне. На Даунинг-стрит, 10 кота привезли из приюта для животных «Баттерси». Его услуги понадобились из-за грызунов, которые уже в открытую бегали перед камерами журналистов.

В обязанности Ларри также входит задача проверять антикварную мебель на удобство для сна. Что касается ловли мышей и крыс — то поговаривают, будто кот относится к этому с ленцой. Считается, что он пока «разрабатывает стратегию» в этом деле.

Ларри поступил на службу ещё при Дэвиде Кэмероне. Он также работал при Терезе Мэй, а теперь встречает мяуканьем Бориса Джонсона.

Должность «главного мышелова» резиденции премьер-министра Великобритании стала официальной в 1924 году, но придворные коты служили ещё при Генрихе VIII в XVI веке. На содержание мышеловов на Даунинг-стрит ежегодно тратят 100 фунтов стерлингов.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2021 года. 



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