 

В Самаре представлен виртуальный тренажер для операторов БПЛА

16.02.2021, 23:36, Новости дня
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Сотрудники исследовательского университета им. Королева в Самаре представили отечественный виртуальный тренажер, на котором можно обучать операторов беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщают разработчики, комплект оборудования обеспечивает виртуальную часть, а также устройство для размещения настоящего БПЛА.

С одной стороны оператор учится управлять дронами при помощи компьютерной программы, отмечают эксперты. С другой стороны, есть возможность запустить в ограниченном пространстве реальный беспилотник, который будет повторять все действия «пилота». Таким образом, процесс обучения максимально реалистичен, но безопасность обеспечена на сто процентов. Обучение на таком тренажере поможет в дальнейшем избежать аварийных ситуаций, связанных с запуском БПЛА.



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