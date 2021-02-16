Ярославские ученые создали материал прочнее стали

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16.02.2021, 23:36, Новости дня
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Новый особо прочный материал создали специалисты из НИИ в Переславле-Залесском, занимающемся разработками для авиации и космической отрасли.

В данном случае, речь идет о композитном материале, который оказался значительно прочнее стали. Например, полоска из созданного российскими учеными композита, которая сама весит всего два грамма, может выдержать на себе нагрузку до 500 кг.

Ни тяжелая сталь, ни более легкий авиационный алюминий не обладают такими качествами, отмечают эксперты. К тому же, созданный материал не окисляется на открытом воздухе, не боится влаги и не горит. При ударах по поверхности он практически не деформируется и не растрескивается.



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