Мнение: Мы не хотим ничего меньшего, кроме смены режима в России

16.02.2021, 23:34, Разное

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Продолжение истории с утечками по британской операции "Integrity Initiative".

Мы не хотим ничего меньшего, кроме смены режима в России

Новые документы свидетельствуют о новых попытках Великобритании подорвать позиции России

В 2018 году мы писали https://www.moonofalabama.org/2018/12/the-strange-mind-of-christopher-nigel-donnelly.html о: «Инициатива честности» – операция военной разведки, замаскированная под благотворительность, с целью создания «российской угрозы» . Отчет был основан на внутренних файлах British Integrity Initiative, которые были приобретены и опубликованы некой «анонимной» организацией.

Данные, полученные этой же группой из Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании, раскрывают https://www.moonofalabama.org/2021/02/british-embassy-infiltrates-lebanons-military-intelligence-provides-snooping-equipment-manipulates-p.html масштабные британские пропагандистские программы в поддержку джихадистов в Сирии, а также британские операции влияния, направленные на подрыв институтов безопасности Ливана и тайное влияние на его население.

Теперь из того же источника опубликован еще один большой набор файлов. В них описывается обширная программа британского правительства, направленная на подрыв деятельности в России путем организации и финансирования «независимых» русскоязычных СМИ, «обучения» российских журналистов и тайных выплат российским влиятельным лицам. Это, конечно, не единственная британская антироссийская программа, но она, вероятно, втайне имеет наибольшее общественное влияние.

Анонимный автор выложил полную программу Подрыв России в четырех обширных частей:

один https://telegra.ph/OP-HMG-Trojan-Horse-Part-4-Undermining-Russia-I-02-04 ,

два https://telegra.ph/OP-HMG-Trojan-Horse-Part-4-Undermining-Russia-II-02-04,

три https://telegra.ph/OP-HMG-Trojan-Horse-Part-4-Undermining-Russia-III-02-04,

четыре https://telegra.ph/OP-HMG-Trojan-Horse-Part-4-Undermining-Russia-IV-02-12.

Обсуждаемая информация взята из государственных файлов, в которых представлены различные проекты, и от компаний, и, что интересно, от благотворительных организаций, которые делают заявки на запуск проектов FCO. Все базовые файлы доступны для скачивания https://ufile.io/ltsh22zy в виде одного архивного файла (~ 80 МБ). Самые интересные файлы – это заявки компаний на проекты. Они раскрывают предыдущие проекты, методы и людей и тем самым создают более широкую картину.

Бюджет различных антироссийских проектов составляет десятки миллионов фунтов стерлингов в год. Первые программы были запущены в 2016 году, некоторые продолжаются в этом году.

«Событие для поставщиков» для одного из проектов изложило общую идею https://www.moonofalabama.org/11i/urussia1.pdf:

Программные направления

ENGAGE – работа через Британский совет по реализации мероприятий между людьми – между этническими русскими и местными сообществами с целью развития связей в соответствии с навыками 21 века – включает в себя знание английского языка и медиаграмотность, социальные предприятия и культурные мероприятия;

ENHANCE – поддержка независимых СМИ в ближнем зарубежье России для обеспечения баланса и плюрализма русскоязычных СМИ в странах Балтии и странах Восточного партнерства;

EXPOSE – путем разоблачения и разоблачения российской дезинформации в режиме реального времени, о которой можно сообщать в основных СМИ с целью разоблачения злонамеренной государственной дезинформации в странах, на которые она направлена. Если вы разоблачаете дезинформацию, она вряд ли окажет влияние; следовательно, российское государство становится менее надежным.

ENBLE – работать с правительствами союзников через Службу правительственной связи для улучшения их стратегических коммуникаций с населением.

Обратите внимание, что «русская дезинформация» – это то, что Британии не нравится в России. «Разоблачение» такой «дезинформации» лучше всего осуществлять путем распространения своей собственной. Это не оборонительные программы, а нападения на Россию. Проекты, направленные на достижение вышеупомянутого, должны были быть реализованы почти во всех странах, граничащих с Россией и имеющих русскоязычное меньшинство, а также в самой России.

Британское правительство не хочет, чтобы вы знали о таких проектах. На листе «Событие поставщика» указано:

Безопасность

Никаких несанкционированных разглашений активности по этой работе. Контракт должен будет посмотреть, с кем мы работаем. Разумные меры базовой ИТ-безопасности должны соответствовать нашим требованиям, но FCO может запросить объяснение того, какие шаги были предприняты для обеспечения безопасности и обязанности соблюдать осторожность. Следует отметить, что по соображениям безопасности некоторые получатели грантов не захотят быть связаны с FCO. Следует отметить, что команда программы предпочла бы, чтобы программные документы не попадали в российские СМИ. Мы знаем, что они следят за нами, и вскоре ожидаем разоблачения.

Какова общая цель таких секретных программ? Автор сериала «Подрыв России» https://telegra.ph/OP-HMG-Trojan-Horse-Part-4-Undermining-Russia-I-02-04 поясняет, что по поводу «отравления» Алексея Навального:

Многолетняя кропотливая работа HMG через его посольства и разведывательные службы предшествует химической атаке. Они создают СМИ, ОГО и псевдогуманитарные организации, которые оказываются как раз в нужном месте и в нужное время со своими камерами наготове, когда «внезапно» ужасная авария «заставляет всех действовать».

Вы верите, что HMG устроила «аварию с Навальным» в рамках какой-то секретной операции? Создавала ли HMG средства массовой информации, воспитывала блоггеров и стрингеров, которые она контролировала? Вовлекло ли это российскую молодежь и ОГО? Пыталось ли оно демонизировать Путина, как это было сделано с Асадом, навешивая на них ярлык Злых диктаторов, отравляющих свой народ запрещенным химическим оружием? Вы знаете, для чего все это нужно? Они нуждаются в этом, чтобы лишить легитимности лидера страны и убедить людей во всем мире, что «не должно быть никаких препятствий для борьбы с безумным диктатором». Можете ли вы понять всю серьезность происходящего? Что ж, тебе следует это понимать. Они готовят нас к войне с русскими и китайцами. Они ищут казус белли, и только правда может остановить их, потому что«Если войны могут быть начаты ложью, они могут быть остановлены правдой». (Джулиан Ассанж)

Это мнение даже не преувеличено. У «Запада» есть ножи против России. Ранее мы упоминали https://www.moonofalabama.org/2019/04/russia-think-tank-study-shows-how-to-overextend-and-unbalance-the-us-of-a.html отчет аналитического центра Пентагона RAND, в котором оценивается, как лучше всего «разбалансировать и переформатировать» Россию. В конце концов, он был явно нацелен на смену режима в России или, если это было невозможно иначе, на войну. В пятницу Габриэля Фельбермайра https://www.ifw-kiel.de/experts/ifw/gabriel-felbermayr/ , президента Кильского института мировой экономики, немецкая радиостанция спросила о новых санкциях, которые ЕС может ввести в отношении России. Он скептически относится к тому, что это может сработать, потому что https://www.deutschlandfunk.de/neue-eu-sanktionen-gegen-russland-europa-allein-kann-nicht.795.de.html?dram:article_id=492386 (мой перевод):

Наши цели в отношении России очень большие. Мы не хотим ничего меньшего, кроме смены режима в России, чего трудно добиться экономическим давлением.

Новые документы также раскрывают некоторые интересные https://telegra.ph/OP-HMG-Trojan-Horse-Part-4-Undermining-Russia-II-02-04 новые факты о Навальном, который, похоже, находится в платежной ведомости британского правительства:

Эти разоблачающие документы показывают, что FCO создало в России сеть популярных ютуберов, которые расследуют коррупцию в правительстве, а ютуберы получают помощь от некоторых журналистов из стран Балтии. Также FCO имеет опыт провокации протестов в России.

К настоящему времени вы, должно быть, угадали личность одного из популярных ютуберов, расследующих дело о коррупции. Получив файлы EXPOSE Network и изучив тематические исследования два года назад, мы не смогли выяснить, какой YouTuber FCO поддерживает через ZINC. Мы воздержались от каких-либо предварительных выводов, даже когда журналисты обнаружили, что Владимир Ашурков, близкий соратник Алексея Навального, входит в кластер Integrity Initiative.

Но когда мы увидели г-на Навального и Bellingcat вместе, все стало ясно. Копнув глубже, мы обнаружили еще одного сторонника Навального, который живет в Лондоне, – некою призрачную Марию Певчих, которая продвигает систему умного голосования в России. Лейбористы использовали аналогичную систему голосования, чтобы подобрать голоса консерваторов. Таким образом, весьма вероятно, что Великобритания рекомендовала систему г-ну Навальному.

Также выяснилось, что Навальный начал клеветническую кампанию против RT – одного из немногих СМИ на Западе, которое позволяет высказаться тем, кто не согласен с официальной позицией западного правительства. Отметим, что кампания Навального шла параллельно с кампанией Integrity Initiative. Возникает резонный вопрос – почему Навальный, который в основном вовлечен в политические баталии внутри России, тратит время на борьбу с телекомпанией, работающей за пределами страны? Был ли RT для него такой проблемой? Нет, не было. Это было проблемой для западных империалистов, и, видимо, они посоветовали Навальному присоединиться.

Так или иначе. Вот снова ссылки на четыре части «Подрыва России»:

один https://telegra.ph/OP-HMG-Trojan-Horse-Part-4-Undermining-Russia-I-02-04 ,

два https://telegra.ph/OP-HMG-Trojan-Horse-Part-4-Undermining-Russia-II-02-04,

три https://telegra.ph/OP-HMG-Trojan-Horse-Part-4-Undermining-Russia-III-02-04,

четыре https://telegra.ph/OP-HMG-Trojan-Horse-Part-4-Undermining-Russia-IV-02-12.

Они дают подробное представление о методах, которые «Запад» использует для уничтожения зарубежных стран. Знания, необходимые для того, чтобы действительно понимать, что происходит в этом мире.

https://www.moonofalabama.org/2021/02/new-documents-reveal-more-british-efforts-to-undermine-russia.html – оригинал на английском (по ссылке также обширное обсуждение представленных документов)

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