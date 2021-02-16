 

“Слуга народа” в Верховной Раде решила поддержать легализацию оружия

16.02.2021, 23:32, Новости дня
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Фракция “Слуга народа” в Верховной Раде решила поддержать законопроект о легализации оружия в первом чтении. Об этом в Telegram сообщил депутат из фракции Александр Качура.

Нардеп отметил, что было проведено голосование внутри фракции по поводу вопроса рассмотрения законопроекта об обороте оружия. Рассматривали два варианта: вообще не рассматривать данный законопроект или вынести на рассмотрение в зале с возможностью отправки его на повторное первое чтение.

“58,2% фракции приняли решение согласно графику пленарных заседаний рассмотреть данный законопроект в первом чтении с возможностью отправки документа на доработку”, – отметил Качура.

В прошлом году спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью “Українським новинам” заявлял, что общество в полной мере не готово к легализации короткоствольного оружия. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум. В Министерстве внутренних дел и Нацполиции Украины категорически против оборота короткоствольного оружия.

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию №22/053416-еп о законодательном урегулировании вопросов оборота оружия и заявил, что считает преждевременной его легализацию в стране.

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин говорил в комментарии “Украина 24” в июле 2020 года, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. По его мнению, официальная статистика незаконного оборота оружия в Украине является “каплей в океане”.

В Верховной Раде было зарегистрировано два законопроекта об обороте оружия – №4335 “Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему”, авторами которого является группа нардепов, и №4335-1 “О гражданском оружии и боеприпасах” авторства нардепа от “Голоса” Андрея Шараскина, который профильный комитет отклонил.

Монастырский говорил, что в случае принятия закона об обороте оружия украинцам не разрешат носить его с собой. Документ, по его словам, позволяет приобрести оружие в собственность, но для хранения дома в специально оборудованном месте. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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