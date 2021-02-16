 

НАПК вызвало экс-прокурора Кулика и судью КСУ Гультая из-за декларирования недостоверной информации

16.02.2021, 23:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) вызвало судью Конституционного Суда Михаила Гультая и бывшего прокурора Офиса генерального прокурора Константина Кулика. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

НАПК вызвало Гультая и Кулика для дачи объяснений в связи с “установленными признаками декларирования недостоверной информации”. Их пригласили на 19 февраля с 10.00 до 13.00.

В сентябре 2019 года Гультая уволили с должности судьи КС Украины.

Кулик был уволен из органов прокуратуры в конце 2019 года, после того, как не прошел переаттестацию. В конце ноября прошлого года, по данным журналистов, готовилось назначение Кулика в СБУ, однако оно так и не состоялось.

В декабре 2019 года Кулик подал в Окружной админсуд Киева иск о признании противоправным и отмене приказа о его увольнении из органов прокуратуры и восстановлении на работе. ОАСК в марте принял решение отказать Кулику в удовлетворении иска. Экс-прокурор подал апелляцию на решение суда. Шестой апелляционный административный суд Киева отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Кулика.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / В Азербайджане объяснили, почему еще несколько лет назад запретили российские телеканалы

07.08 / Китайские ВВС готовятся к бою на фоне напряжённости с США в Южно-Китайском море

15.10 / Интервью Гордона с Верещук. Где и когда смотреть

22.01 / Пожар в доме престарелых в Харькове. Правоохранители обнаружили в регионе еще 32 незаконно работающих заведения

22.08 / Протесты в Беларуси: в центр Минска вышли почти три тысячи человек

03.12 / В мире: В поражении Армении в Карабахе обвинили российское оружие

15.10 / Богуцкая извинилась перед Качурой за “тупого ботинка”

07.02 / Адвокат Трампа попросил приостановить процесс импичмента из-за шаббата

22.11 / МЧС РФ направит спасателей в Карабах

04.08 / “Нос трещит от боли, не все в порядке с ухом”. Луговая, на которую напали в поезде, рассказала о своем самочувствии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска