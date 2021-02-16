НАПК вызвало экс-прокурора Кулика и судью КСУ Гультая из-за декларирования недостоверной информации

16.02.2021, 23:32, Новости дня

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Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) вызвало судью Конституционного Суда Михаила Гультая и бывшего прокурора Офиса генерального прокурора Константина Кулика. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

НАПК вызвало Гультая и Кулика для дачи объяснений в связи с “установленными признаками декларирования недостоверной информации”. Их пригласили на 19 февраля с 10.00 до 13.00.

В сентябре 2019 года Гультая уволили с должности судьи КС Украины.

Кулик был уволен из органов прокуратуры в конце 2019 года, после того, как не прошел переаттестацию. В конце ноября прошлого года, по данным журналистов, готовилось назначение Кулика в СБУ, однако оно так и не состоялось.

В декабре 2019 года Кулик подал в Окружной админсуд Киева иск о признании противоправным и отмене приказа о его увольнении из органов прокуратуры и восстановлении на работе. ОАСК в марте принял решение отказать Кулику в удовлетворении иска. Экс-прокурор подал апелляцию на решение суда. Шестой апелляционный административный суд Киева отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Кулика.

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