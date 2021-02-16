Россия указала на односторонние санкции против 20% стран

16.02.2021, 23:22, Новости дня

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Даже в условиях коронавируса в отношении 20% стран мира сохраняются односторонние санкции, сообщила представитель постпредства РФ при ООН Мария Заболоцкая.

На заседании спецкомитета по Уставу ООН и усилению роли организации Заболоцкая отметила, что «введение односторонних принудительных мер, не основанных на международном праве», вызывает «особое беспокойство». Она подчеркнула, что такие санкции введены либо «в отсутствие соответствующего решения» СБ ООН, либо «в дополнение к принятым им мерам», передает ТАСС.

Представитель постпредства РФ указала, что подобные санкции лишают страны доступа к механизмам кредитования и внешним рынкам. Это приводит к тому, что пострадавшие от санкций государства могут оказаться на грани выживания, лишиться ресурсов для выполнения социальных обязательств перед гражданами.

Заболоцкая напомнила, что еще год назад генсек ООН Антониу Гутерриш и ГА ООН призвали воздержаться от санкций в условиях коронавируса. РФ в связи с этим поддерживает «предложение Ирана о выработке руководящих принципов по способам предотвращения, устранения, снижения эффективности и возмещения ущерба от негативного влияния односторонних принудительных мер».

В ноябре постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что односторонние санкции США и ЕС представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности и усугубляют гуманитарную ситуацию в ряде регионов. В сентябре президент РФ Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генассамблеи ООН, предложил ввести «зеленые коридоры» для торговли без торговых войн и санкций.