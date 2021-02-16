Госдеп заверил в желании Байдена «положить конец вечным войнам»

16.02.2021, 23:22, Новости дня

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Новый президент США Джо Байден собирается «ответственным образом» прекратить длительные зарубежные военные операции, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

По словам Прайса, новый американский лидер «привержен тому, чтобы ответственным образом положить конец так называемым вечным войнам». В частности, администрация Байдена намерена «поддерживать продолжающийся мирный процесс» между Афганистаном и радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), передает ТАСС.

Прайс сказал, что у правительства США нет пока никаких объявлений относительно уровней дальнейшего американского военного присутствия в Афганистане. Однако он отметил, что США намерены консультироваться с союзниками и партнерами. Новые американские власти сейчас изучают договоренности прежней администрации с талибами. Прайс заявил, что в Афганистане «уровни насилия неприемлемо высоки», но решил «не забегать вперед составляемых оценок».

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», сокращал численность войск США в Ираке, Сирии, Афганистане. Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Как отметил сделавший это депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон, Трамп – первый американский лидер за 30 лет, который во время президентства не начал ни одной войны.