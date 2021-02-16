 

Госдеп заверил в желании Байдена «положить конец вечным войнам»

16.02.2021, 23:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новый президент США Джо Байден собирается «ответственным образом» прекратить длительные зарубежные военные операции, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

По словам Прайса, новый американский лидер «привержен тому, чтобы ответственным образом положить конец так называемым вечным войнам». В частности, администрация Байдена намерена «поддерживать продолжающийся мирный процесс» между Афганистаном и радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), передает ТАСС.

Прайс сказал, что у правительства США нет пока никаких объявлений относительно уровней дальнейшего американского военного присутствия в Афганистане. Однако он отметил, что США намерены консультироваться с союзниками и партнерами. Новые американские власти сейчас изучают договоренности прежней администрации с талибами. Прайс заявил, что в Афганистане «уровни насилия неприемлемо высоки», но решил «не забегать вперед составляемых оценок».

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», сокращал численность войск США в Ираке, Сирии, Афганистане. Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Как отметил сделавший это депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон, Трамп – первый американский лидер за 30 лет, который во время президентства не начал ни одной войны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Стерненко пригласили в СБУ на вручение обвинительного акта

10.09 / США обвинили россиянина в сговоре с целью электронного мошенничества

27.08 / На трассе Киев – Харьков расстреляли автобус со сторонниками Кивы. Нардеп заявляет, что одного человека похитили

08.07 / Россия пообещала ответить на попытки ограничить ее права как участника ДОН

16.09 / Россия сохранила объем вложений в госдолг США на прежнем уровне

26.08 / В Ирландии требуют отставки еврокомиссара из-за званого ужина во время карантина

02.07 / Эпидемия COVID-19 в Украине замедлится. В сутки будет заражаться от 2 тыс. человек – прогноз НАН

03.07 / Закрытые на карантин офисы Европарламента обокрали в Брюсселе

31.12 / В Совфеде оценили помилование Трампом военных преступников из Blackwater

30.08 / Власти Белоруссии сообщили о штатной работе предприятий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска