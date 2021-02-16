 

Черногория сообщила о скором получении от Сербии «Спутника V»

16.02.2021, 23:22, Новости дня
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Власти Сербии передадут Черногории 2 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил черногорский минздрав.

Вакцина в качестве «дотации (дара) Сербии прибывает завтра в Подгорицу», сообщили в ведомстве. Черногория ведет переговоры с российской стороной о поставках «Спутника V». В Черногории еще не началась вакцинация из-за отсутствия средства для иммунизации, передает РИА «Новости».

Напомним, применение вакцины «Спутник V» было одобрено не только в России, но и во многих других странах, включая Венгрию, Сербию, Республику Сербскую (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногорию. «Спутник V» будет одной из немногих вакцин, которые Всемирная организация здравоохранения рекомендует к массовому использованию на всей планете.



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