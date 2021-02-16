Якутский школьник ударил учителя в лицо после замечания

16.02.2021, 23:14, Разное

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Ученик старших классов школы в Абыйском районе Якутии ударил по лицу свою учительницу. Врачи подозревают у 30-летней женщины перелом носа.

В региональном МВД сообщили, что причиной конфликта стало замечание, которое педагог вынесла школьнику. В ответ он нанёс ей удар, после которого преподаватель была вынуждена обратиться в районную больницу. В отношении родителей ребёнка были составлены протоколы о недостаточном исполнении обязанностей по воспитанию, а самому агрессору посоветовали обратиться к психологу, сообщает телеканал “360”.