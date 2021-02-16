На “Конкурс политологов” поступило более 8 тыс. заявок

16.02.2021, 23:14, Разное

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Это отличный результат для такого узкоспециализированного проекта, считает член экспертного совета “Конкурса политологов”, генеральный директор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Комиссаров. Лидерами по количество регистраций стали московский регион и Санкт-Петербург, 40% заявок поступило от представителей Центрального федерального округа, уточнил он.

По словам Комиссарова, основному составу участников (43,4%) от 30 до 40 лет. 30% младше 30 лет, а 26,5% – старше 40. Самому молодому участнику исполнилось 18, самому опытному – 80, при этом мужчин значительно больше, чем женщин, рассказал гендиректор АНО “Россия – страна возможностей”.

В “Конкурсе политологов” участвуют и опытные, и начинающие специалисты. Их ждет дистанционный этап отбора, рассказал наставник конкурса, руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

Участникам предлагалось выбрать специализацию, в которой они наиболее компетентны и полезны. Кузнецов уточнил, что 63,6% участников выбрали направление “Политические менеджеры”, остальные 36,4% – “Политические аналитики”. “Есть основания полагать, что среди конкурсантов достаточно тех, кто обладает компетенциями как в политической аналитике, так и в менеджменте”, – отметил он.

Зарегистрированным на конкурс предстоит выполнить три задания первого этапа: выбрать область экспертизы, сделать видеоинтервью с ответами на вопросы о себе, своих знаниях и умениях, а также подготовить презентацию о проекте, который демонстрирует профессиональную компетенцию, рассказал член экспертного совета конкурса, управляющий партнер “ЭКОПСИ Консалтинг” Павел Безручко.

Потенциал участников будет оцениваться в ходе теста в онлайн-формате. У конкурсантов есть возможность пройти дистанционную версию, затем перейти к основному тесту.

Организатором “Конкурса политологов” является АНО “Россия – страна возможностей”. Проект стартовал 12 января. Принять участие могут граждане РФ старше 18 лет с опытом работы в выбранном направлении.