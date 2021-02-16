 

Porsche представил экстремальную версию нового 911

16.02.2021, 22:42, Новости дня
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Немецкий бренд Porsche официально представил публике обновленный суперкар Porsche 911 GT3, который является экстремальной модификацией популярной модели.

Вместе с тем данный экземпляр способен преодолеть трассу Нюрбургринга за 7 минут. Известно, что данный автомобиль отличается от базовой версии применением аэродинамического обвеса, улучшенным антикрылом, а также задним диффузором. Под капотом использовали 4-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составляет 510 л.с. Также о новинке известно,  что здесь задействовали автоматическую трансмиссию, однако покупатели смогут выбрать модель с 6-ступенчатой механикой.

С такими параметрами разгон до 100 км в час достигается за 3,4 секунды, а предельная скорость составляет 320 км в час. Кроме того, уже сейчас россияне могут оформить заказ на 911 GT3 по цене от 13,1 млн рублей.



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