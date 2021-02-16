 

Skoda показала спортивную версию кроссовера Skoda Enyaq

16.02.2021, 22:42, Новости дня
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Чешский автомобильный бренд Skoda официально представил модернизированный электрокроссовер Skoda Enyaq в версии Sportline.

Уже в скором времени состоится официальный выход модели в продажу. Отличить кроссовер от предшественника можно по боковым юбкам, спойлеру, бамперам и фирменным шильдикам. Кроме того, данный экземпляр отличается светодиодной оптикой, а также улучшенными элементами кузова. В салоне установили замшевые кресла, а также стильный руль и накладки на педали.

Новый электрокар Sportline приводится в движение одновременно тремя моторами, которые суммарно выдают 179 л.с. мощности. Также значится, что в продажу выйдет версия с мощностью 203 л.с., а ее запас хода будет достигать порядка 520 километров без подзарядки. Кроме того, эксперты прогнозируют появление модели с мощностью 300 л.с.



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