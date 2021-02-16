На орбите Земли построят первую теплицу

16.02.2021, 22:42, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В компании Nanoracks из США заявили о планах уже в этом году собрать на орбите первую космическую теплицу. Речи идет о специальной станции, основная часть внутреннего пространства которой будет отведена для выращивания овощей.

Ранее астронавты провели множество экспериментов и доказали, что выращивать продукты питания в условиях космоса возможно. В дальнейшем американцы хотят построить в околоземном пространстве целый ряд таких теплиц.

Во-первых, здесь можно будет вывести новые сорта сельскохозяйственных растений, которые на Земле будут давать большие урожаи. Во-вторых, теплица решит отчасти проблему доставки еды для космонавтов, которые, например, длительное время проводят на таких объектах, как МКС. В-третьих, такую же теплицу можно подцепить к пилотируемому кораблю, который полетит на Марс.