Мнение: На индийско-китайской границе

16.02.2021, 22:40, Разное

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Индийско-китайская граница на перевале Речин-Ла.

Индия и Китай на прошлой неделе после длительных переговоров начали осуществлять отвод войск от границы в интересах деэскалации ситуации, которая обострилась после прошлогодней истории с кровавым месивом (см.материал "Как толкнули майора Бабу и что из этого вышло" https://colonelcassad.livejournal.com/5966698.html), когда индийские и китайские солдаты забивали друг друга камнями и палками, после чего стороны в течение нескольких месяцев концентрировали войска на границе и всячески бряцали оружием. В итоге, формально сохранился статус-кво выгодный Китаю, который отвергает индийские претензии на некоторые приграничные районы. Так как ситуация с претензиями остается не урегулированной, то можно ожидать, что через некоторое время подобная эскалация может повториться.

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