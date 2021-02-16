В госбюджет поступило 9,4 млрд грн от продажи гособлигаций – Минфин Украины

16.02.2021, 22:38, Новости дня

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16 февраля на аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) Министерство финансов Украины предложило инвесторам пять выпусков государственных ценных бумаг в гривне со сроками обращения три месяца, один, полтора, два и три года. Об этом сообщила пресс-служба Минфина на своей странице в Facebook.

По итогам аукционов в государственный бюджет привлекли 9 млрд 492 млн грн.

“От размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет привлечено 5,9 млрд грн. Средневзвешенная доходность трехмесячных ОВГЗ составила 9,07%, однолетних – 10,96%, полторалетних – 11,30%, двухлетних – 11,84%, трехлетних – 12,05%”, – отметили в сообщении.

В Минфине отметили, что от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлечено $42 млн и €70,5 млн.

Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах США составила 3,89%, а в евро 2,5%, сообщили в ведомстве.

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/3663918680343499

Это уже седьмой аукцион, проведенный Минфином с начала года. На первом, который состоялся 5 января, в госбюджет было привлечено 8,7 млрд грн (.doc), на втором, 12 января, – 8,9 млрд грн (.doc), на третьем, 19 января, – 12,3 млрд грн, на четвертом, 26 января, – 7,5 млрд грн (.doc), пятом 2 февраля – 5,2 млрд грн, шестом 9 февраля – 13,1 млрд грн (.doc).

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