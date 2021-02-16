Адвокат оценил инициативу о блокировке сайтов с недостоверной информацией

16.02.2021, 22:29, Новости дня

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Предложение депутатов о досудебной блокировке сайтов с недостоверной и прочащей человека информацией создает эффективный механизм борьбы с черным пиаром, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Алексей Мельников. Во вторник в Госдуму законопроект о внесудебном ограничении доступа к сайтам, распространяющим недостоверную информацию.

«Проблема, которой посвящен законопроект, действительно объективно существует. Есть профессиональная деятельность по нанесению ущерба деловой репутации, чести и достоинству определенных лиц, в том числе политическим деятелям, бизнесменам и т.д. То есть это поставлено на поток и для некоторых является «бизнесом», – говорит адвокат Московской городской коллегии адвокатов Алексей Мельников.

Адвокат пояснил, что этот «бизнес» не политический. «Такие люди, как господин Навальный, оседлали эту тему и используют ее как инструмент. Но существует огромное количество разных пиар-агентств, которые за деньги напишут во всех средствах массовой информации и всяких Telegram-каналах о любом человеке что угодно: что он ест христианских младенцев, что он алкоголик и негодяй. Это черный пиар», – поясняет адвокат.

По его словам, сегодня законными методами с этим черным пиаром ничего сделать нельзя. Можно обратиться в суд, но «это долго – полгода, год, а информация живет день-два, неделю». «Кроме того, как говорил поэт, что написано пером – не вырубишь топором. Вынесенные в последующем решения, признавшие информацию недостоверной, трудноисполнимы. Во-первых, невозможно удалить из интернета все до конца. Это борьба с ветряными мельницами, потому что происходят различные пересылки. Более того, приходится подавать сотни исков к неизвестным, иногда незарегистрированным и не юридическим лицам. Традиционный способ, который действовал в отношении обычных газет или книг, почти не работает», – отметил Мельников.

Другая проблема заключается в крайне низкой компенсации морального вреда, которая составляет 10-50 тысяч рублей и проигравшие могут «спокойно заплатить» эти деньги. «Но главная проблема в том, что с решением суда не наступает защита лица от недостоверной информации. Это не способствует тому, чтобы эти нарушения в дальнейшем прекратились», – подчеркивает адвокат.

Однако предложение депутатов по досудебной блокировке сайтов Мельников называет «эффективным и быстрым механизмом». «Блокировка сайта возможна в тот момент, когда диффамация еще не стала всеобщим достоянием», – уверен собеседник.

Во вторник группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о внесудебном ограничении доступа к сайтам, распространяющим недостоверную информацию, связанную с обвинением в совершении преступлений.

В конце прошлого года президент Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете. Согласно закону, клевета – это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. За нарушение грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев. Также возможно наказание в виде обязательных работ на срок до 160 часов.