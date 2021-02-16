Мнение: Игра в «героев»

16.02.2021, 22:28, Разное

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В школу №42 Нижневартовска пришли полицейские. И сыграли со школьниками в протестующих и ОМОН.

«Протестующие» забросали «силовиков» тем, что подвернулось под руку. Подвернулись мячи…

Одного из «протестующих» «силовики» свинтили…

Для тех, кто не понял, что это было, УМВД России по Нижневартовску разъяснило. Оказывается это была «разыграна сценка с участием сотрудников полиции, где присутствующие под руководством полицейских сами выступали в роли героев» (отсюда).

Но я все-равно не понял. Кто на видеозаписи в роли «героев»? Забрасывающие «силовиков» всем, что под руку подвернулось? Или наоборот? И какой воспитательный смысл таких игр? Детишек приучают к тому, что надо участвовать в протестах и всегда быть готовым к тому, чтобы забрасывать полицейских всем, что под руку подвернется?