Любовь и курицы – Личное мнение

16.02.2021, 22:24, Разное

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Лучшим фильмом о любви россияне признали «Любовь и голуби». Это тот фильм, где прекрасный муж и хороший отец семейства летит на море в новом галстуке, случайно попадает в лапы коварной разлучницы, а потом, раскаявшись, возвращается к своей ненаглядной курице.

Всё осознав, естественно. Как он был счастлив раньше, и как несчастен стал с одухотворённой мегерой.



Фото: Соцсети

Я не удивлена, знаете ли, этому выбору российских зрителей.

Нет, ну а что? Всё укладывается в чисто куриную схему: я ему отдала свою деревенскую молодость, родила детишечек, вышла-таки по залёту замуж, готовила ему пирожки, а он — нет, не променял меня на другую! — просто попался в коварно расставленные сети какой гадины.

Увела, тварина. Накинула хомут, а он послушно пошёл. Наивный человек, которого и обвинять-то нельзя.

Почему нельзя? Да потому что как потом его простить, если назвать все вещи своими именами?

Мадам с курорта не давала клятв жене из деревни. Она ей ничего не обещала и не должна. Если кто тут и виноват, то сам муж — не его увели, а он сам ушёл.

Но оставленной курице правда крайне невыгодна. Как жить дальше с мужем, если он — козёл? Значит, виновата разлучница и только она.

Алгоритм действий курицы крайне незамысловат, как и она сама. Пока молода, нужно быстренько дать. Дав — залететь. Залетев, сказать, что нужно жениться, ибо честь запятнана. Честь её спокойно позволяла давать в грязном подъезде без презерватива, но рожать без штампа — никак. Что люди скажут? Девичья честь же страдает!

А дальше — всё. Она — мать, жена, можно жрать булки и превратиться из упругой молоденькой свинки в обрюзгшую свинью, где непонятно, в каком месте делать талию.

Во вселенной свиньи муж уйти не может. Бросить жену, отдавшуюся ему в молодости, родившую детей — нет, на такое мужчина не имеет права.

Ничего, пусть терпит, приносит в дом деньги и исполняет супружеский долг, который давно никому не нужен.

А если муж ушёл к ветреной писечке, то он должен вернуться. Всё осознав, естественно, что и происходит в «лучшем фильме о любви» по мнению россиян.

Лично я, в отличие от проголосовавших за фильм россиян, той самой любви в фильме так и не дождалась. Не увидела, не разглядела, хотя там были и женщины, и семья, и измена, и дети.

Всё было. Любви — нет, её не было вообще.

А вы увидели там любовь?

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