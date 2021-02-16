Аналитик Чалый указал на признак разложения режима Лукашенко

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16.02.2021, 22:22, Разное
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Эксперт сравнил Всебелорусское народное собрание (ВНС) с партийными съездами времен позднего Леонида Брежнева. Генсек просил отпустить его на пенсию, но все уговаривали его остаться, объясняя это тем, что никто не может справиться с его обязанностями. Подобное сегодня происходит с Александром Лукашенко.

Показательным, по мнению Чалого, было завершение ВНС. Военный комиссар Гомельской области назвал Лукашенко “настоящим национальным лидером” и попросил разрешения пожать ему руку. А начальник Минского аэроклуба предложил наградить президента званием героя Белоруссии.

“Появление такого лизоблюдства и лести – признак стадии разложения режима”, – выразил мнение эксперт.

Аналитик также объяснил, почему в своей речи Александр Лукашенко часто возвращался к 1990-м годам. Президент находится в состоянии тревоги и пытается вернуться к тому состоянию, когда ему было безопасно, когда он был героем. “Ему это важно психологически”, – цитирует Чалого TUT.by.

Ранее политолог Андрей Казакевич назвал главную цель белорусского лидера. Эксперт обратил внимание, что Александр Лукашенко так и не озвучил конкретные политические задачи на ВНС. Это связано с тем, что у главы республики нет четкого плана действий. Он не хочет ничего менять и специально тянет время.



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