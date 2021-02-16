 

Как снимали культовый советский фильм “Приключения Электроника”

16.02.2021, 22:22, Разное
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За основу фильма взяли лишь главный сюжет повестей: электронный мальчик сбегает и встречает своего “живого” прототипа. При этом события происходят в далеком будущем, где уже существуют видеозвонки, вертолеты-такси, плоские телевизоры и многое другое, что для нас сейчас стало нормой.

Создатели фильма наделили Электроника человеческими качествами. В книге мальчик-андройд был бесстрастным технарем, далеким от искусства, а в экранизации он умеет рисовать и прекрасно поет. Злодеи также претерпели некоторые изменения. Например, Урри (Николай Караченцев) в повести был вовсе не обаятельным мотоциклистом, а пожилым водителем лимузина, а довольно приятный главарь банды Стамп – жутким ученым, проводившим опыты на животных.

Изначально планировалось, что Электроника и Сыроежкина сыграет один актер, однако потом режиссер все же решил привлечь к работе близнецов. Правда, найти мальчиков, которые бы умели играть на гитаре, танцевать, петь и водить мопед, было задачей не из легких.

Володя и Юра Торсуевы стали 368-й парой, пришедшей на пробы. Причем все решил случай. Парни единственные явились на киностудию в 40-градусный мороз. Впрочем, фактором в их пользу стало и то, что они занимались в музыкальной школе и были весьма пластичны.

Съемочный процесс фильма “Приключения Электроника” длился восемь месяцев, и был непростым. Так как лента готовилась на Одесской киностудии, все это время дети-актеры жили в гостинице практически без присмотра и посещали местную школу, правда, довольно неохотно.

Сложность работы с подростками была еще и в том, что ребята очень быстро росли и менялись внешне. За время съемок приходилось постоянно перешивать костюмы – например, братья Торсуевы дважды сменили школьную форму.

Интересные факты

  • Для съемок братьев Торсуевых перекрасили в блондинов. После премьеры картины поклонники узнавали их по белокурым локонам, и это доставляло определенный дискомфорт. В итоге ребята просто сбрили волосы.
  • Братья Торсуевы после работы над фильмом “Приключения Электроника” не стали актерам. Юрий окончил Институт стран Азии и Африки, позднее занимался машинами, а Владимир после юридической академии переехал в Сибирь, работал в металлургической компании.
  • Музыку к фильму написал композитор Евгений Крылатов, тексты песен – поэт Юрий Энтин. Торсуевы не могли сами исполнять композиции, потому что голоса у парней были абсолютно не поставленные. Кроме того, у мальчиков в силу переходного возраста начал ломаться голос.

  • Так как съемки проходили в Одессе, у Юры Торсуева неожиданно появился говор. В итоге Сыроежкин не только поет не сам, но и говорит за него актриса Ирина Гришина.
  • Роль девочки Майи Светловой должна была исполнить уже известная по “Красной Шапочке” Яна Поплавская, но юная звезда закапризничала и отказалась.
  • Картина “Приключения Электроника” вошла в топ-100 самых популярных российских фильмов всех времен.


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